OM: makers gijzelsoftware jaar de cel in

Ze hebben tientallen computers gegijzeld en losgeld geëist van de slachtoffers. Dat geven ze ook toe. Het Openbaar Ministerie vindt dat twee broers daarom de cel in moeten.

De officier van justitie eiste donderdag een jaar gevangenisstraf, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, tegen de 25-jarige Melvin en de 21-jarige Dennis van den B.. Ook zouden ze een taakstraf van 240 uur moeten krijgen.

De broers stonden donderdag voor de rechter in Rotterdam. In 2014 en 2015 hebben ze volgens justitie zeker 1259 computers besmet, vooral in Nederland. Ze eisten 1 bitcoin losgeld, die in die tijd enkele honderden euro's waard was. Bijna honderd gedupeerden betaalden.

''Toen ze begonnen gaf het een kick om malware te maken. Toch werd het al snel een manier om geld te verdienen. Ze hebben niet stilgestaan bij wat ze hebben aangericht bij de mensen'', verklaarde de aanklager.

De broers verdienden elk ongeveer 10.000 euro aan de besmettingen. Ze hadden een helpdesk opgezet om slachtoffers te helpen met betalen. "Mensen stuurden noodkreten, maar daar werd kil op geantwoord dat ze maar moesten betalen'', aldus justitie. Volgens het OM was het ''grootschalig en professioneel'' en kunnen sommige gedupeerden nog steeds niet bij hun bestanden.

Melvin en Dennis hebben spijt en willen helpen om de problemen op te lossen, zeiden hun advocaten. Volgens hen is de kans heel klein dat ze ooit nog in de fout gaan. Melvin heeft een vaste baan, Dennis volgt twee studies in Eindhoven. De advocaten vroegen om hoge werkstraffen, en anders voorwaardelijke gevangenisstraffen.

Een van de gedupeerden eiste zijn schadevergoeding niet in euro's, maar in bitcoins. Hij had 1 bitcoin losgeld betaald, die toen ruim 200 euro waard was, en wil 1 bitcoin terug. ''Toen ze werden opgepakt, was het 1200 euro waard en nu staat de koers op ongeveer 7000 euro. Van mij mag deze zaak nog wel even duren.''

Ransomware (gijzelsoftware) is de laatste jaren erg populair onder cybercriminelen. Er gaat veel geld in om, maar het gebeurt haast nooit dat de makers van zulke software worden gevonden en aangeklaagd. De broers vielen op doordat de code foutloze Nederlandse zinnen bevatte. Veel gijzelsoftware komt uit Oost-Europa. Beveiligingsbedrijf Kaspersky deed onderzoek en zei dat de software van de broers goed in elkaar zat.

De rechtbank doet op 26 juli uitspraak.