Ook de fietsroute van Joke Bruijs fietsen?

Wil je de route van Joke en Johan uit de eerste aflevering van Knooppunt Holland zelf ook fietsen? Dit is de route die zij hebben gefietst :De route begint op de Bagijnenwal in het centrum van Gorinchem, bij de molen met de naam ‘Nooit Volmaakt’. Deze korenmolen stamt oorspronkelijk uit 1718. Vergeet niet te kijken of er nog mooie oude schepen te zien zijn in de Linge, waar je nu naast staat.



Fiets vanaf de molen naar beneden en ga bij knooppunt 22 linksaf en na de brug direct rechtsaf. Bij ‘Het Eind’ sla je rechtsaf en kun je op de brug genieten van wat er allemaal in het haventje bij de kleine sluis gebeurt. Vervolgens door naar knooppunt 50 om daarna over de vestingwal te fietsen. Rij hier wel voorzichtig of loop een stukje, want het is eigenlijk een wandelpad, maar te mooi om niet in deze route op te nemen. Aan het eind van dit pad kom je op de Kanselpoortweg, waar je de Grote Merwedesluis al ziet liggen. Een indrukwekkende sluis tussen de Merwede en het Merwedekanaal waar dagelijks veel beroepsverkeer en in de zomer ook veel recreatieverkeer doorheen gaat.



Om van het centrum naar Gorinchem richting natuurgebied De Avelingen door te fietsen, moet je maar even doen of een drukke weg met een industrieterrein ook mooi is. Hier fiets je namelijk langs. Niet het mooiste stukje Nederland, maar gelukkig kom je na knooppunt 52 al snel op een fietspad terecht dat onderaan de dijk ligt en kan je gaan genieten van al het groen.



Rijdend op De Nieuwe Wolpherensedijk ligt aan je linkerhand natuurgebied De Avelingen, direct aan de rivier De Merwede. Dit natuurgebied is voor iedereen toegankelijk.

Vanaf de Nieuwe Wolpherensedijk sla je rechtsaf het fietspad op om over Het Kanaal van Steenenhoek te gaan (De Zandkade). Het stuk waar je nu komt zijn wat weinig knooppunten, maar als je de volgende aanwijzingen volgt komt het goed. Steek bij de rotonde recht over en blijf de Zandkade volgen. Deze gaat in het dorpje Schelluinen over in de Voordijk. Je fietst langs de Schelluinse Vliet. En terwijl je net nog in een stad fietste, is het hier genieten van het Hollandse landschap van weilanden en watertjes. Na 1,4 kilometer zie je aan je linkerhand een klein bruggetje, hier ga je over. Meteen links hebben Joke en Johan zitten picknicken, en meteen rechts is een boerderij met een stalletje waar ze onder meer zelfgemaakte aardbeienjam verkopen. Wij hebben voorgeproefd en het was heerlijk!



Volg vanaf hier de A.M.A. Langeraadweg tot je de Kerkweg kruist. Hier ga je rechtsaf richting het plaatsje Giessenburg. Volg de Kerkweg en sla bij de Dorpstraat rechtsaf. De Dorpsstraat gaat over in De Doetseweg langs het schilderachtige riviertje De Giessen. Mocht je een iets rustiger route willen fietsen, neem dan de overkant van de rivier door aan het eind van de Kerkweg de brug over te gaan en dan naar rechts.

In de uitzending was deze rivier goed te zien door de dronebeelden, maar vanaf de weg zie je maar af en toe een stukje van de rivier omdat de oevers van de rivier bijna helemaal volgebouwd zijn, omdat het zo’n populaire plek is om te wonen. Het is overigens nog steeds een mooie weg om te fietsen en je komt hier langs winkelcentrum ‘De Graanbuurt’, waar je wat kunt eten of drinken en allerlei bijzondere winkeltjes kunt bezoeken.



Aan het eind van de weg steek je de rotonde recht over en ga je meteen links De Dwarsweg op. Heb je ervoor gekozen om aan de andere kant van De Giessen te fietsen, ga dan bij knooppunt 73 rechtsaf, bij de rotonde linksaf en je komt ook op De Dwarsweg. Als je met de bocht naar rechts gaat, gaat de Dwarsweg over in de Muisbroekseweg en na 100 meter zie je aan je linkerhand IJsboerderij Den Boer. Dit is de ijsboerderij die Joke en Johan bezocht hebben. Je kunt hier even lekker uitrusten in de tuin en genieten van heel veel smaken zelfgemaakt ijs. Van eigen koeien, dus verser kan niet.



Fiets daarna naar het eind van de Muisbroekseweg, waar je midden in de weianden De Scheiwijkse molen staan. Deze wipmolen is een van de twee resterende molens van wat Het Land der Zes Molens heet. De andere nog bestaande molen is de Oudendijkse Molen. De molen is in 1638 gebouwd en is tot 1974 in bedrijf geweest. Op dit kruispunt kies je voor De Lage Giessen en die weg volg je tot aan Hoornaar waar ie over gaat in de Hoge Giessen en daarna in de Dorpsweg als je richting Hoogblokland fietst. Bij knooppunt 54 in Arkel blijf je de weg volgen richting knooppunt 39. Hiervandaan fiets je weer richting het centrum van Gorinchem en kom je weer uit bij knooppunt 22, waar je begonnen bent.





Heel veel plezier!