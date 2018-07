Verzamelaar dolblij met metershoog Smurfenhuis in Leerdam

Collega-verzamelaars attendeerden Roelof Emck uit Leerdam op een uniek stuk. En nu heeft hij hem in huis. Een metershoog smurfenhuis.

Als rasechte verzamelaar en handelaar in alles wat met smurfen te maken heeft, is Roelof dolblij met zijn nieuwe aanwinst. De komst van het huis had wel wat voeten in de aarde.

Roelof : "Er moesten zeven man extra en een takelwagen aan te pas komen want hij past niet door de deur van de showroom."

De verzamelaar vond het huisje via een advertentie op Marktplaats. Het werd een 'convoi exceptionnel' om het bouwwerk vanuit een plaatje bij Emmeloord naar Leerdam te vervoeren. "Gelukkig heb ik daarvoor een goede vervoerder ingeschakeld. Ik ben er ook niet bij geweest, daarvoor zou ik veel te zenuwachtig zijn geweest."

Nu het huisje staat moet er nog veel aan gebeuren. "Ik ben het aan het inrichten en aankleden, en het dak moet nog goed worden teruggeplaatst"

Roelof weet dat het op dit moment niet kan en mag maar hij heeft wel een ultieme droom om van het huisje een Airbnb te maken."Het zou geweldig zijn om erin te slapen, daarvoor is het groot genoeg. Daarvoor moet ik wel op zoek naar een andere locatie, maar wie weet."