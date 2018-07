Pinbetalingsverkeer anderhalf uur plat

Er zijn donderdagavond grote problemen geweest met pinbetalingen. Door een storing was het in veel gevallen onmogelijk om af te rekenen met bankpassen die werken met het Maestro-systeem van MasterCard, aldus een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland.

Zowel in onze regio als ver daarbuiten werkten passen niet. Ook vakantiegangers in het buitenland hadden problemen.

De meeste Nederlandse banken, waaronder ING, ABN Amro en Rabobank, geven Maestro-passen uit. Mensen die een pinpas van het concurrerende Visa hebben ondervonden geen problemen, aldus de Betaalvereniging.

In totaal duurde de storing zo'n anderhalf uur, van omstreeks 19.00 uur tot 20.30 uur. De oorzaak van de pinstoring is nog onduidelijk. "De eerste prioriteit lag bij het oplossen'', zegt de woordvoerder.

Volgens Detailhandel Nederland zijn veel ondernemers gedupeerd door de pinstoring. "Het was in veel plaatsen tenslotte koopavond. Bedenk dat in Nederland zo’n 1 miljoen pinbetalingen per uur gedaan worden", reageert de organisatie van winkeliers.