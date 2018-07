Zingende buschauffeurs zingen Feyenoordlied voor vertrekkende collega

RET-buschauffeur Aad de Vos reed donderdag na 38 jaar trouwe dienst zijn allerlaatste rit in Rotterdam. Hij werd verrast door zijn familieleden en de zingende buschauffeurs. Bij de Kuip zongen ze hem 'Mijn Feyenoord' toe.

"Het is behoorlijk spannend. eigenlijk hou ik er helemaal niet van, een uur geleden zat ik nog lekker in de tuin", aldus Aad even later. "Als je al die mensen ziet voelt dat wel heel erg goed, zeker weten. Ik zal het rijden zeker gaan missen."

In december vorig jaar kreeg Aad een hartstilstand thuis en lag enige tijd in coma in het Maasstad Ziekenhuis. Inmiddels gaat het weer beter met hem. Hij heeft zelfs alweer motor gereden.

De zingende buschauffeurs werden een jaar geleden in de regio beroemd door hun lied na het kampioenschap van Feyenoord.