Van Persie: 'Zodra ik stop, ga ik alles afvinken wat ik heb moeten laten'

Op de vierde dag van het trainingskamp van Feyenoord in Zwitserland, kreeg RTV Rijnmond donderdag de kans om uitgebreid met de spelers te praten. Eén daarvan was Robin van Persie.

Franks Stout sprak met de aanvaller minuten lang over van alles en vooral over dingen buiten het veld. Zo komt het WK voetbal langs, maar wordt er ook gesproken over hoe hij als persoon is veranderd en wat hij allemaal heeft moeten laten om te kunnen voetballen.

''Ik zie mijn kinderen op en donut op het water vijf meter de lucht in gaan. Zulke dingen of bijvoorbeeld skiën, moet ik allemaal laten. Zodra ik stop ga ik dit allemaal afvinken'', zegt Van Persie.

Het twaalf minuten durende interview met Robin van Persie is in de video volledig te bekijken.