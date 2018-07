Van Bronckhorst: 'Ik weet steeds beter hoe ik als trainer mijn tijd in moet delen'

Giovanni van Bronckhorst tijdens het trainingskamp in Zwitserland

Op het trainingskamp van Feyenoord in het Zwitserse Thun nam ook trainer Giovanni van Bronckhorst uitgebreid de tijd voor de camera van RTV Rijnmond. Zo vertelde hij onder meer hoe hij zich de laatste jaren heeft ontwikkeld als trainer.

In het eerste gedeelte van het interview praat Van Bronckhorst met Frank Stout over het WK voetbal en vertelt hij wat hij van de coaches op dat toernooi kan leren. Verder vertelt hij welke ontwikkeling hij zelf doormaakt bij Feyenoord.

''Ik denk dat ik veel beter mijn tijd kan indelen. Op het begin was ik weleens het overzicht kwijt en gaf ik soms ergens te veel aandacht aan, waar dat niet nodig was. Nu kan ik beter mijn staf aan het werk zetten.''

In het tweede gedeelte van het interview praat de oefenmeester over de doelstelling van komend seizoen, het beginnen met een incomplete selectie en de keeperskeuze die hij moet maken.

Het uitgebreide interview met Giovanni Van Bronkhorst is in de video's hierboven in twee gedeelten terug te kijken.