Makkelie assistent-videoscheidsrechter tijdens de WK-finale

Scheidsrechter Danny Makkelie krijgt zondag een rol in de finale van het WK voetbal. De Dordtenaar wordt één van de assistenten van de Italiaanse videoscheidsrechter Massimiliano Irrati.

De 35-jarige Makkelie was veel te vinden in centrale controlekamer in Moskou op het eerste toernooi waar er gebruik gemaakt wordt van de zogenoemde VAR. Langs het veld is er tijdens de wedstrijd Frankrijk - Kroatië ook een rol weg gelegd voor zijn landgenoot Björn Kuipers. Hij is de vierde officieel. De hoofdverantwoordelijke in het Loezjniki-stadion is de Argentijn Néstor Pitana.