De Lijnbaan krijgt 47 kilometer houten schrootjes terug

De Lijnbaan gaat terug naar de jaren '50. Deze zomer wordt de eerste autoloze winkelpromenade van Nederland teruggebracht in oude luister zoals die er bij de opening in 1953 in Rotterdam uitzag. Zoals de luifels die waren bekleed met houten schrootjes.

"47 kilometer schrootjes worden teruggebracht", zegt architect Robert Winkel. "En dat warme hout geeft een hele andere sfeer aan de winkelstraat"

De Lijnbaan was in de jaren '50 een vernieuwend en revolutionair concept: een winkelpromenade zonder auto's en waar verkeer, werk en wonen van elkaar zijn gescheiden. De luifels voor de winkels en de oversteekluifels waren bij de bouw in 1953 een kenmerkend onderdeel van de winkelstraat.

"Tot de jaren '70 en '80 heeft dit concept gewerkt", zegt architect Winkel. "Daarna is de sociale controle verloren gegaan, alle rolluiken dicht en 's avonds werd het na sluitingstijd unheimisch."

Ruim vijf jaar geleden is De Lijnbaan uitgeroepen tot rijksmonument. "En als je daarbij de andere rijksmonumenten stadhuis, oude postkantoor en beursgebouw optelt, dan heb je weer een historische binnenstad", zegt architect Winkel over de stad die in 1940 is gebombardeerd. In 2023 bestaat De Lijnbaan zeventig jaar.

Niet iedereen is gecharmeerd van De Lijnbaan. "Het is natuurlijk een rijksmonument dus ze kunnen er geen bom op gooien wat ik wel het beste idee zou vinden." Als Rotterdamse durft Joan deze boute uitspraak te doen. Als meisje liep ze al met haar ouders over De Lijnbaan met haar ouders en zich vooral de papegaaien in de kooitjes kan herinneren.

"Dan maar zo mooi mogelijk maken. Maar ik vraag me wel af of de mensen van 2018 de stijl van de jaren '50 mooi vinden. We gaan het zien."

De restauratie vindt plaats tijdens de zomermaanden. "Juist nu in de zomerperiode is een goed moment om de werkzaamheden uit te voeren, dan heeft het publiek er zo weinig mogelijk last van," vertelt Dominique van Elsacker van Urban Department Store, de vertegenwoordiger van eigenaren en ondernemers in de Rotterdamse binnenstad. "De winkels zijn gewoon geopend, ook op de plekken waar nieuwe luifels worden aangebracht."

Het eerste deel van de renovatie moet in september klaar zijn. De blokken tussen de Aert van Nesstraat, Kruiskade en Korte Lijn volgen in 2019.