Scholen in de regio met vakantie

Scholen in onze regio hebben vanaf vrijdag officieel zomervakantie. Na het zuiden van Nederland hebben ook de leerlingen in Zuid-Holland, Utrecht en delen van Gelderland vrij.

Dat betekent dat vanmiddag ook veel mensen op vakantie gaan. Toch verwacht de ANWB geen extreme files tijdens de avondspits. "Hooguit is het wat drukker op de snelwegen rond Utrecht en Arnhem", aldus de verkeersdienst.

In het buitenland zal het wel drukker zijn. Vooral in Frankrijk rondom Parijs verwacht de ANWB veel file. "Vrijdagmiddag en -avond is het zeer druk op alle wegen rondom Parijs. Op zaterdag breidt de drukte zich over de rest van het land uit."

Voor Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en delen van Gelderland zit de eerste week vakantie er alweer op. Volgende week sluiten de scholen in Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland ook de deuren.