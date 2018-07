Rotterdammertjesijsactie voor SophieTV kinderziekenhuis

Om Sophie TV van het Rotterdamse kinderhospitaal Sophia van nieuwe apparatuur te voorzien hebben IJsmaker Adrian Bourich en Bouwsteentjessnoepfabrikant Olaf Ouwerkerk de donatiehanden ineengeslagen en een speciale Rotterdammertjes-goededoelenijssmaak ontwikkeld.

De opbrengst van elk verkocht hoorntje of beker wordt in baar geld overgemaakt op de Sophie TV-rekening. Uiteraard profiteren ook de noodgedwongen in Sophia verblijvende kinderen van deze goede-bedoelen-actie mee, want van elke verkocht bol gaat er een naar de een ziek kind op een van de afdelingen.

Acteur, kinderboekenschrijver, muzikant en stadsgids Joris Lutz schept als gelegenheids- ijscoman morgen om 12.00 uur de eerste partij bolletjes in de Ijsmakerzaak aan de Witte de Withstraat weg.

Onder de bezielende begeleiding van de Rotterdammertjes-lekkernijbedenkers Adrian Bourich en snoepgigant Olaf Ouwerkerk trekt de ijskaravaan dan naar het Erasmus MC aan de Wytemaweg om daar op de afdeling hemato- en oncologie aan het uitserveren te slaan.

Snoopvloggievloggert en onbaatzuchtige kinder Jack Kerklaan kijkt een en ander met lede ogen aan