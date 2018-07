Politie tasert demente man in Rotterdams verpleeghuis

De politie heeft in een verpleeghuis in Rotterdam-Noord een demente man getaserd. Agenten kregen de 73-jarige bewoner niet onder controle en moesten naar hun stroomstootwapen grijpen, terwijl dat volgens de wet niet mag op de gesloten afdeling van de zorginstelling.

De man woont in een tehuis van Laurens. Hij was agressief, had een tv vernield en wilde een raam kapotmaken met een stuk metaal. Omdat medicijnen die hem rustig moesten krijgen niet werkten, werd de politie erbij gehaald.

Agenten gebruikten de taser, omdat de inzet van bijvoorbeeld een politiehond of wapenstok averechts zou werken. Ook lukte het niet om op hem in te praten.

Na het taseren ving de politie de man op, legde hem op de grond en boeide hem. Hij is nagekeken door een dokter, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

'Zo weinig mogelijk letsel'

Het incident gebeurde afgelopen weekend al, maar de politie en Laurens hebben vrijdag pas een verklaring gegeven.

"De politie koos voor het stroomstootwapen om zo min mogelijk letsel te veroorzaken", zegt korpschef Frank Paauw. "Naar nu blijkt mocht dat niet op die specifieke afdeling."

In december heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin staat dat het gebruik van stroomstootwapens verboden is in GGZ-instellingen.

Onderzoek



De familie van de man, de politie en de instelling zijn naar aanleiding van het incident met elkaar in gesprek. Zorginstelling Laurens doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

"We hebben melding gedaan bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en hebben een extern bureau met relevante expertise gevraagd deze situatie met ons te onderzoeken en evalueren", laat Laurens weten.