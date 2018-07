'Fietsbrug Nieuwe Botlekbrug is brug des doods'

Acht gebroken ribben, een gebroken heup en talloze fietsers met minder heftige verwondingen die onderuit zijn gegaan: de tijdelijke fietsbrug bij de Nieuwe Botlekbrug bij Hoogvliet is levensgevaarlijk, zeggen fietsers. Er gebeuren volgens hen bijna dagelijks ongelukken.

Tom Steens en Coert van Litsenburg rijden regelmatig over de fietsbrug en staan vrijdagochtend in hun fietskleding - inclusief helm - bij de brug om hun verhaal te doen. En die helmen zijn hard nodig, menen ze.

Fiets op de nek



"De situatie hier is levensgevaarlijk", zegt Van Litsenburg. In maart viel hij van zijn fiets met een gebroken rechterheup tot gevolg. "Ik ben geopereerd, maar ik word er dagelijks aan herinnerd. Het doet zeer als ik loop en daar zal nog wel een tijdje overheen gaan."

De tijdelijk stalen fietsbrug staat er sinds de oude brug ongeveer zeven maanden geleden is gesloopt. De nieuwe moet in augustus klaar zijn, maar dat duurt volgens de mannen nog veel te lang.

"Het is al gauw 2 kilometer. Wie gaat er 's ochtends ff lopen met een fiets op z'n nek? Deze brug moet je gewoon afsluiten. Het is hout met isolatie- en dakbedekkingsmateriaal. Met de zon erop is het spekglad en met de regen ook", zegt Steens.

De gladheid wordt niet alleen veroorzaakt door het materiaal (een soort van kiezels die ook bij dakbedekking wordt gebruikt), maar ook doordat scooters en brommers olie op het wegdek lekken.

Ziekenwagens



Van Litsenburg is niet de enige die onderuit is gegaan. De dag na zijn val zijn nog twee mensen gevallen en woensdag brak een 63-jarige fietser acht ribben toen het misging op de brug.

Op de oude brug zagen Steens en Van Litsenburg nooit een ongeluk. "Nu staat er wekelijks een ziekenwagen. En de politie zei ook dat ze hier dagelijks staan", aldus de heren. Een ooggetuige meldt dit ook aan RTV Rijnmond.

Blijvend letsel



"Hoe ver moet het gaan? Dit is de brug des doods bij wijze van. Dadelijk gebeurt er een ongeluk waarbij iemand echt blijvend lichamelijk letsel heeft", zegt Steens stellig.

Rijkswaterstaat heeft nog niet kunnen reageren op de ongelukken. Ze wachten vrijdag iets te kunnen melden over de problemen.