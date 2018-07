Deel dit artikel:











Politie vangt schapen met paperclips Foto: Koen van Weel (ANP)

Wie denkt dat de politie altijd bezig is met het vangen van boeven, heeft het mis. Agenten in Rotterdam waren vrijdagochtend druk in de weer met het in de kraag vatten van schapen.

De dieren waren losgebroken op het Dakpark in Delfshaven. Maar ja, hoe krijg je schapen zover dat ze terug hun hok ingaan? Simpel, met paperclips. "Door te rammelen met een bakje met paperclips wisten we de schaapjes weer terug te lokken naar hun verblijf", schrijft de politie Delfshaven op Twitter.

Agenten in Delfshaven hebben al eerder laten zien dat ze goed kunnen omgaan met dieren. Twee jaar geleden brachten ze een geitje veilig thuis.

