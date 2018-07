Deel dit artikel:











Boëtius: 'Ik moet komend seizoen presteren' Jean-Paul Boëtius

Feyenoord is deze week in Zwitserland en voor Jean-Paul Boëtius is dat een korte terugkeer naar het land waar hij twee jaar speelde. "Sportief gezien had het zeker beter gekund, maar privé heb ik hier een superperiode gehad", aldus Boëtius. Vrijdagavond speelt de 24-jarige aanvaller een oefenwedstrijd tegen zijn oude club FC Basel.

In het zonnige Thun, door Boëtius overigens bestempeld als "saaie regio", blikt de Feyenoorder terug op vorig seizoen. "Je hebt het nooit zelf in de hand, de ene keer gaat het van een leien dakje en daarna gaat het minder. Ik heb vorig seizoen de goede lijn helaas niet helemaal vast weten te houden. Een verklaring heb ik er niet echt voor, ondanks dat ik er veel over heb nagedacht", blikt Boëtius terug. Dit seizoen wordt het tijd om de verwachtingen waar te maken, vindt de aanvaller zelf ook. "Ik wil komend jaar een groeiende lijn zien bij mezelf. Natuurlijk zullen er mindere wedstrijden tussen zitten, maar mijn gemiddelde moet aan het einde toch hoog zijn. Ik moet komend seizoen presteren." Kritisch kijken naar het WK "Natuurlijk heb ik veel naar het WK gekeken, ik ben een echte liefhebber. Ik zit best kritisch te kijken, want ik had er toch iets meer van verwacht. Bij de favorieten had ik meer leuke wedstrijden willen zien. Ik heb bij de Fransen wel genoten van N'Golo Kanté en bij de Kroaten van Marcelo Brozović. Als Feyenoord heel veel geld zou hebben zouden dat leuke opvolgers van El Ahmadi zijn", besluit Boëtius met een knipoog. Bekijk hierboven het hele interview van verslaggever Frank Stout met Jean-Paul Boëtius