'Minder afval naast opgefleurde afvalcontainers'

De versierde afvalbakken in de Tarwewijk

Een proef met plastic tuintjes rondom vuilcontainers in Rotterdam-Zuid lijkt geslaagd. Sinds er kunstgras en nepbloemen naast staan, wordt er minder vuilnis naast gedumpt, zegt de gemeente Rotterdam.

In onder meer de Tarwewijk was het dumpen van afval een groot probleem. De gemeente probeerde daar op een ludieke manier iets aan te doen. Ook werd het vuil vaker opgehaald en is meer gecontroleerd.

Na drie maanden was het aantal zakken naast een vuilcontainer afgenomen met 85 procent. Andere gemeenten overwegen de Rotterdamse werkwijze over te nemen.