Zwijndrechtse straat veranderd in zwembad door waterlek Foto: Oasen

Ruim vijfhonderd huishoudens in de omgeving van de Merelstraat in Zwijndrecht hebben sinds vrijdagochtend geen water. Door nog onbekende oorzaak is daar rond 10:00 uur de waterleiding gesprongen.

Het afsluiten van de waterleiding is voor monteurs van waterleidingbedrijf Oasen een lastige opgave. Het lek zit namelijk vlak naast de afsluiter waarmee de watertoevoer kan worden afgesloten. Daardoor zal de reparatie langer op zich laten wachten. Oasen zegt dat het nog uren duurt voordat de waterdruk weer normaal is.