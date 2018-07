Deel dit artikel:











Auto beschadigd na botsing met goederentrein Foto: MediaTV

Een bestelbusje is in de nacht van donderdag op vrijdag in botsing gekomen met een goederentrein bij de Rotterdamse Waalhaven. Niemand raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 23:30 uur op de Waalhavenweg. De bestuurder van de auto dacht nog net voor de trein langs te kunnen, maar had dat verkeerd in geschat. De goederentrein trok net op en reed daardoor tegen het busje aan. Op de plek van het ongeluk staan geen slagbomen. De bestuurder heeft geen boete gekregen. Volgens de politie was de schade "al vervelend genoeg".