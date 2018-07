Kunstenaar Stahl 'weer thuis in Rotterdam'

George Stahl (1903-1982) woonde en werkte een groot deel van zijn leven in Rotterdam. Zijn schilderijen en tekeningen zaten in depots en privécollecties over de hele wereld. Dankzij een schenking van zijn zoon is een selectie nu te zien in het Chabot Museum in Rotterdam.

George Stahl jr.(81) woont in Chicago. Hij is speciaal overgekomen om de expositie te openen. "Het voelt als 'homecoming'. Steeds keerde mijn vader terug naar Rotterdam. De cirkel is nu rond".

De in Kassel geboren Stahl was behalve kunstenaar ook communist, die in een vroeg stadium protesteerde tegen de nazi's. Begin jaren dertig vluchtte hij naar Nederland, waar hij -onder meer via de vrouw van de directeur van Diergaarde Blijdorp- in Rotterdam belandde.

"Daar kwam hij in een gespreid bedje", zegt zijn zoon. "Hij vond direct aansluiting bij moderne kunstenaars als Hendrik Chabot en Piet Begeer." Het is later ook Chabot die Stahl helpt als hij als Duitse soldaat in een Engels krijgsgevangenkamp terechtkomt. Hij kan weer naar Nederland en als kunstenaar aan de slag.

Maaskade

Stahl woonde in Edam en in Rotterdam, waar hij een atelier had aan de Maaskade. Hij was het klassieke voorbeeld van een arme kunstenaar. "Mijn vader verkocht zijn werken nooit en verdiende dus niets. Hij werd onderhouden door mijn moeder."

Zijn werk wordt omschreven als expressionistisch. Stahl kende blauwe, rode en gele periodes, waarin deze kleuren overheersten in zijn grotendeels abstracte schilderijen. En meestal zijn er vrouwenfiguren te ontdekken: ontegenzeggelijk geïnspireerd door zijn vrouw.

Stahl jr.:"Toen mijn moeder overleed, heeft hij daarna bijna niets meer gemaakt." Wat voor verhouding had hij zelf met 'senior'? "Niet echt een vader-zoon relatie. Hij was altijd bezig en gesprekken gingen over kunst."

Markthal

George Stahl jr., die zelf architect is, vliegt met een goed gevoel terug naar Chicago. Hij heeft in Rotterdam zijn ogen goed de kost gegeven. "De Markthal: prachtig. De gebouwen van Koolhaas ook. Het viel mij op hoe goed geconserveerd de Lijnbaan is."

Kan Chicago nog wat leren van Rotterdam? "Technisch is het heel goed in de VS, maar ze denken daar zuiver financieel, per vierkante meter. Een afwisseling van hoog- en laagbouw zou goed zijn. Meer aandacht voor duurzaamheid, het gebruik van fietsen in de stad....Ik denk dat de consulaten en ambassade daar ook een rol bij kunnen spelen om de Nederlandse kennis over te dragen."

De expositie over George Stahl is tot 16 september te zien in het Chabot Museum in Rotterdam.