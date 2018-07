Gratis festival Big Rivers overspoelt Dordtse binnenstad

De binnenstad van Dordrecht staat komende dagen op z'n kop. Het gratis festival Big Rivers strijkt weer neer in de stad. Er worden zo'n 150 duizend bezoekers verwacht. Zij krijgen 150 acts, verspreid over het recordaantal van dertien podia, voorgeschoteld.

Het programma van Big Rivers is divers. Alles komt voorbij van dance tot soul en hiphop. Enkele grote namen op het programma zijn dj Jean, Ntjam Rosie en De Likt.

Blues



Dat het festival ooit met blues begon, is ook nog altijd goed te horen. "Een van de oudste podia is podium Statenplaats. Daar is drie dagen volop de blues te horen. Podium The Mood schenkt er ook aandacht aan", vertelt organisator Bas de Zwart.

"We krijgen het er dus nooit helemaal uit. Er zijn nog steeds mensen die zeggen: jij bent toch van dat bluesfestival?", lacht hij.

Donatie



Alle artiesten kunnen gratis worden bewonderd, maar het festival vraagt bezoekers wel om een vrijwillige bijdrage. "De subsidie is een paar jaar terug gekort met 50 duizend euro, terwijl de kosten van de beveiliging met zo'n 20 duizend euro omhoog gingen", zegt De Zwart.

Wie doneert dingt mee naar de prijzen in de prijzenpot. "Een dinerbon bijvoorbeeld. Of fietsen of een opknapbeurt bij de kapper."

Big Rivers duurt nog tot en met zondag.