Taseren demente Rotterdammer roept reacties op

Amnesty International heeft geschokt gereageerd op het nieuws dat de Rotterdamse politie een stroomstootwapen heeft gebruikt tegen een agressieve dementerende man in een verpleeghuis. "Dit is geen incident, maar illustreert een groter probleem."

De mensenrechtenorganisatie vindt dat de politie de risico's van een taser totaal niet serieus neemt. "Volgens de politie is de taser een middel dat na inzet geen letsel geeft. Maar bij gebruik tegen mensen met psychische problemen en ouderen bestaat wel degelijk een verhoogd risico op (dodelijk) letsel."

Agressieve man



De discussie is aangezwengeld nadat een 73-jarige bewoner van een verpleeghuis in Rotterdam-Noord werd getaserd, omdat hij agressief was. Zowel de medewerkers als de politie kregen hem niet onder controle, waarna het stroomstootwapen werd gebruikt.

Het gebruik van stroomstootwapens is sinds december verboden op gesloten afdelingen van zorginstellingen.

Niet professioneel gebruik



Eerder onderzoek liet zien dat de politie de taser geregeld niet professioneel en onrechtmatig gebruikt. Dat gebeurt bijvoorbeeld in een kwart van de gevallen tegen mensen met psychische problemen.

"Ondanks dat rapport neemt de politie geen maatregelen om het onverantwoorde gebruik aan banden te leggen", aldus Amnesty.

Begrip



Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt daarentegen dat de agenten ook begrip verdienen. Het was voor hen een "hele akelige noodsituatie", zegt de minister.

Het voorval wordt nog onderzocht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, maar het schort in ieder geval niet aan de kennis van de regels, stelt Grapperhaus. "De politie deed dit niet uit gemak of iets dergelijks."

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft laten weten geen onderzoek te doen naar het voorval.