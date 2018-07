Feyenoorders over het WK voetbal in Sportclub Rijnmond

Sportclub Rijnmond zit vrijdag weer bomvol. Het regionale sportprogramma staat in het teken van het WK voetbal en een aantal portretten van nieuwe spelers in onze regio.

Verslaggever Frank Stout is in Zwitserland bij het trainingskamp van Feyenoord. Daar vroeg hij aan enkele spelers en leden van de technische staf van de Rotterdammers wat zij van het WK voetbal in Rusland vinden.

Maar er is meer voetbal in Sportclub Rijnmond. Zo worden portretten over Excelsior-verdediger Thomas Oude Kotte en Sparta-spits Lars Veldwijk uitgezonden. Beide spelers kwamen deze zomer naar Rotterdam en willen zich graag tonen. Verder is er een reportage te zien over Mister Ajax Sjaak Swart, die woensdag in Rotterdam zijn nieuwste boek Sjaak Swart 80 signeerde.

Sportclub Rijnmond begint om 17:13 uur op TV Rijnmond en wordt vervolgens ieder uur herhaald.