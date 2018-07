Van Geel: 'Wij staan altijd open voor terugkerende spelers'

Op het trainingskamp in het Zwitserse Thun geniet Feyenoord nog altijd van uitstekende omstandigheden. Ook Technisch Directeur Martin van Geel is louter positief. "Tot nu toe is het een uitstekend trainingskamp hier. Fantastisch hotel en eten. De omgeving geeft sfeer en rust, we kunnen hier geweldig toewerken naar het nieuwe seizoen", aldus Van Geel.

Feyenoord zag recent aanvoerder Karim El Ahmadi transfervrij naar Ittihad FC vertrekken. "Wij hadden die afspraak met elkaar gemaakt", benadrukt Van Geel. "Karim is hier acht jaar bij Feyenoord geweest en heeft heel veel meegemaakt bij de club. Daardoor is er een vertrouwelijke band ontstaan. Wij hebben hem vier jaar geleden voor een minimaal bedrag weer overgenomen van Aston Villa, om vervolgens hier vier prijzen te winnen. Hij heeft aangegeven nog heel graag deze stap in zijn carrière te maken en dan moet je betrouwbaar zijn naar elkaar. Karim heeft fantastisch werk verricht bij Feyenoord dus dan is het goed zo."

Clasie

Over de geruchten van een eventuele terugkeer van Jordy Clasie kan Van Geel niet veel kwijt. "De selectie is rond. Met Ayoub, Sinisterra en de terugkerende WK-gangers zijn we straks weer compleet, maar als wij de kans krijgen om spelers toe te voegen die een goede impuls geven aan de selectie zullen we dat zeker niet nalaten. Jordy Clasie is natuurlijk een fantastische speler, echt een kind van de club. Als hij aangeeft dat hij een terugkeer wel ziet zitten moet je daar altijd voor open staan. We houden altijd goed contact met de mensen die hier vertrekken. Als die jongens aangeven terug te willen keren staan wij daar op voorhand altijd voor open."

Jørgensen

Van Geel blikt ook even terug op het WK, waar Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen teleurstelde bij Denemarken. "Er wordt enorm naar hem uitgehaald om zijn prestaties op dit WK, maar ik denk dat alle spitsen het dit WK erg moeilijk hebben gehad."

"Ik ben in ieder geval blij dat hij is gebleven", gaat Van Geel verder. "Hij had in januari al weg gekund, maar wij vinden het een totaal gebrek aan ambitie als je een van je beste spelers halverwege het seizoen verkoopt. Daarmee geef je een heel slecht signaal af naar je spelers en het legioen. Bij een financieel gezond Feyenoord is het echt niet nodig om Jørgensen zomaar te verkopen en ik heb dan ook geen spijt dat we dat niet gedaan hebben."

Bekijk hierboven het hele interview (in twee delen) van verslaggever Frank Stout met Technisch Directeur Martin van Geel