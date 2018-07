Deel dit artikel:











Blauwalg in Goudriaan en Alblasserdam

In het water bij Plas Slingeland in Goudriaan en de Lammertjeswiel in Alblasserdam zit blauwalg.

De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft een negatief zwemadvies afgegeven voor Goudriaan. Voor Alblasserdam geldt alleen een waarschuwing. Wie zwemt in water met blauwalg kan last krijgen van huidirritatie, hoofdpijn, oorpijn, keelpijn, misselijkheid, diarree, koorts en zere ogen. Kijk hier waar je allemaal wel en niet kan zwemmen.