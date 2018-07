Kitten aan hek vastgebonden om te sterven

"Onbegrijpelijk! Wij zijn geschokt dat er mensen zijn die een dier op deze manier een langzame en pijnlijke dood willen laten sterven", zegt Iris van de dierenambulance, nadat vrijdagochtend vroeg een zwaargewond kitten werd gevonden in de buurt van Marconiplein in Rotterdam.

Het diertje was met tiewraps vastgebonden aan een hek, kennelijk met de bedoeling om nooit meer losgemaakt te worden en daar ter plekke te sterven.

Kitty

Agenten vonden het kitten en schakelden snel de dierenambulance in. De medewerkers namen haar snel mee en gaven het kitten gelijk een naam: Kitty.

Ze is er volgens een dierenarts slecht aan toe. Haar bekje is beschadigd en ze heeft een gebroken poot, waarvan de wond geïnfecteerd is. Sommige wonden bleken overigens al te zijn ontstaan voordat het kitten werd vastgebonden aan het hek.

Operatie

Voor Kitty geopereerd kan worden, moet eerst haar infectie genezen. Hiervoor krijgt zij nu medicatie en zorg in Dierenopvangcentrum Spijkenisse.