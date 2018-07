Deel dit artikel:











Waarom dragen Marokkaans-Nederlandse jongeren truien van 500 euro? Hoofdpersoon Omar uit de documentaire Mocromode

"Als je Gucci of Louis Vuitton draagt, hoor je er echt bij". "Kleding straalt status uit." En: "Status is belangrijk voor jongeren in achterstandswijken."

Het zijn zomaar enkele uitspraken uit de documentaire Mocromode, die dit weekend in de Rotterdamse bioscoop LantarenVenster wordt vertoond. In deze docu blijkt dat het kopen van peperdure kleding door Marokkaans-Nederlandse jongens soms wel erg ver gaat. Eten

"Ik zeg het eerlijk: ik had vroeger vaak iets heel duurs aan, maar had niet eens een paar euro's om wat te eten", bekent hoofdpersoon Omar uit Rotterdam-Zuid. "Ik zeg het eerlijk: ik had vroeger vaak iets heel duurs aan, maar had niet eens een paar euro's om wat te eten", bekent hoofdpersoon Omar uit Rotterdam-Zuid. Maakster Elise Roodenburg wil met haar documentaire vooroordelen wegnemen. "Ik wilde graag een documentaire maken over een groep jongeren waar een bepaald beeld bij heerst. Er is vaak een associatie dat deze groep misschien crimineel is, maar dat is in veel gevallen niet terecht." Maar waarom draag je zoiets duurs als je geen eten kunt betalen? Die vraag legde Roodenburg voor aan Omar en de andere hoofdpersonen. Omar legt het uit: "Je wordt anders behandeld als je dit draagt in bepaalde zaken of als je mensen tegenkomt. Liever dat ik respect krijg, toch?" Bodywarmer

Tijdens het interview met Radio Rijnmond draagt Omar een bodywarmer van 400 euro, een shirt van Dolce & Gabbana van 195 euro en schoenen van 280 euro. En dat vindt hij nog meevallen. "Normaal heb ik andere dingen aan." Tijdens het interview met Radio Rijnmond draagt Omar een bodywarmer van 400 euro, een shirt van Dolce & Gabbana van 195 euro en schoenen van 280 euro. En dat vindt hij nog meevallen. "Normaal heb ik andere dingen aan." Omar wilde '100 procent' meewerken aan deze documentaire. "Mensen denken altijd negatief. Maar ik begon ook met 0 euro, heb ook gewoon gewerkt en op een gegeven moment alles opzij gezet om dit te kunnen doen." Speciale vertoning

Op zaterdag 14 juli is er een speciale vertoning van de documentaire Mocromode. Na afloop is er een Q&A met de makers van de documentaire, de hoofdpersonages Omar en Moggie en rapper Sef.