Landzaat: 'Ik zit op mijn plek bij Feyenoord' Danny Landzaat

Danny Landzaat is begonnen aan zijn eerste seizoen als assistent-trainer bij Feyenoord. Onder een rustig zonnetje in het Zwitserse Thun vertelt hij zich goed te voelen bij de Rotterdammers. "Ik wil graag leren om te werken binnen een echte topclub, dus dit is voor mij een hele goede stap. Ik denk dat ik wel op mijn plek zit hier bij Feyenoord", aldus Landzaat.

"Net voor de bekerfinale zijn de eerste contacten gelegd en ik was meteen enthousiast", gaat Landzaat verder. "Gio belde me en toen is het allemaal begonnen. We hebben een band omdat we elkaar van kleins af aan al kennen als tegenstanders, maar ook als collega's. We hebben ook dezelfde roots, dat schept nog een extra band." Duidelijkheid Landzaat weet wat hij graag wil zien als trainer. "Ik wil tactisch niet verrast worden en overal een antwoord op hebben, de tegenstander op het verkeerde been zetten. De vaste speelstijl moet duidelijk zijn voor mij. Die duidelijkheid vond ik als speler ook altijd fijn." Landzaat weet wat hij graag wil zien als trainer. "Ik wil tactisch niet verrast worden en overal een antwoord op hebben, de tegenstander op het verkeerde been zetten. De vaste speelstijl moet duidelijk zijn voor mij. Die duidelijkheid vond ik als speler ook altijd fijn."