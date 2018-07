Legendarische discotheek Alcazar tegen de vlakte: 'we gaan met een knaller'

Alcazar in Puttershoek gaat over twee jaar dicht. De voormalige discotheek waar veel mensen nog jeugdherinneringen aan hebben wordt dan gesloopt. De huidige eigenaren hebben het pand verkocht aan projectontwikkelaar Stebru uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Die wil de grond gebruiken voor woningbouw.

De broers Jacob, Leen en Jan-Willem Streefkerk organiseren in Alcazar allerlei evenementen, bruiloften en feesten. Zo vindt de slotavond van de Roparun er jaarlijks plaats. Ook is in het partycentrum een restaurant gevestigd.

Hier gaan ze de komende twee jaar nog mee door. Maar aangezien Jacob en Leen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en ook Jan-Willem niet alleen door wil was verkoop de enige optie.

De projectontwikkelaar is met de gemeente Binnenmaas in overleg om de locatie goed in te richten met eengezinswoningen en appartementen. Hier moeten nog de nodige procedures voor doorlopen worden.

Op sociale media wordt veel gereageerd op de berichten over de sloop. Oud bezoekers vinden het jammer dat de in de jaren tachtig en negentig legendarische disco tegen de vlakte gaat.

De eigenaren laten weten er de komende jaren nog volop met het personeel tegenaan te gaan. “En uiteraard komt er een groot eindfeest. We gaat niet als een kaarsje uit, maar met een knaller”, aldus Jacob Streefkerk.