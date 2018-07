Rotterdamse saxofonist krijgt lastminutebelletje van hoofdact North Sea Jazz: speel je mee?

Saxofonist Bart Wirtz kan het zelf nog maar nauwelijks geloven. Hij kreeg donderdag een absurd belletje met de vraag: wil je soms met een van de hoofdacts van North Sea Jazz, the O'Jays, komen optreden?

"Dat was even spannend als opmerkelijk", vertelt Wirtz, die in Rotterdam bekend is als lid van het New Rotterdam Jazz Orchestra. "Ik werd opeens gebeld om in de blazerssectie van de groep te gaan zitten. Zo kort van tevoren! We staan gewoon straks al op het podium, vrijdagmiddag al."

Bladmuziek



Wirtz aarzelde niet en zei ja. Toch wordt het nog een hele klus. "Want in principe is er voor blazers altijd wel bladmuziek, anders is het niet te doen. Maar om het verhaal nog smeuïger te maken: die bladmuziek heb ik ook nog niet. Die krijgen we later vandaag."

Bang dat het allemaal in de soep loopt, is hij niet. De Amerikaanse groep The O'Jays bestaat al sinds 1963 en scoorde sindsdien hits als Love Train en Now That We Found Love.

Legendarische groep



"Het is een legendarische groep. Als je straks eenmaal in de muziek zit, krijg je adrenaline." Dat geldt voor het publiek, maar zeker ook voor de muzikanten. Toch zag hij de band nooit eerder spelen. Zoals hij de bandleden ook niet kent.

"Maar ik heb veel in coverbands gezeten met muziek van die groep. Er is ook een kans dat ik op hun muziek verwekt ben. Maar verder gaan mijn ervaringen niet. We gaan er voor en het komt goed. Ik heb er vertrouwen in."

Wirtz speelt vrijdag met The O'Jays om 17:15 op North Sea Jazz in Rotterdam. De avond is uitverkocht.