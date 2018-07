Veldwijk wil belangrijk zijn voor Sparta

Lars Veldwijk kende vorig seizoen bij FC Groningen een periode om snel te vergeten. Daarom hoopt de nieuwe spits van Sparta zich in Rotterdam-West van die tijd te revancheren.

In de oefenwedstrijd tegen VOC (10-1 overwinning, red.) was Veldwijk zelfs aanvoerder. "Daar ben ik verbaasd over", zegt de aanvaller. "Ik ben één van de oudere jongens. Die verantwoordelijkheid wil ik graag nemen."

Ook coach Henk Fraser is gecharmeerd van zijn spits. "Hij zal een speler zijn die de ploeg, samen met een aantal jongens, moet gaan dragen. Ik denk dat het voor hem een mooie uitdaging kan zijn", aldus de hoofdtrainer van Sparta, die een goed gevoel heeft bij Veldwijk.

Kijk hierboven naar de volledige reportage uit Sportclub Rijnmond over Veldwijk. De spits vertelt daarin ook over zijn band met Fraser.