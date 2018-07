Sjaak Swart: Mister Ajax met liefde voor Feyenoord

Hij was er echt: Sjaak Swart. De Ajax-icoon signeerde woensdag in boekhandel Snoek op de Meent in Rotterdam zijn nieuwste boek. De winkel stond vol met mensen die een handtekening of foto van hem wilde ontvangen.

In Sjaak Swart 80 van auteur Jaap Visser wordt de carrière van Mister Ajax beschreven. Verder zijn er veel foto's van Swart uit zijn voetballoopbaan in het boek verwerkt. Ondanks dat hij heel zijn carrière in Amsterdam voetbalde, heeft Swart een grote zwak voor Feyenoord en De Kuip.

"Ik was altijd heel goed met de Feyenoorders", zegt Swart, die bij Oranje vaak met hen te maken had. "Dan gingen we kaarten, biljarten of dollen. De PSV'ers zaten dan in de hoek en spraken over ons."

Boodschap aan fans van Feyenoord en Ajax

Tegenwoordig wordtzonder uitsupporters gespeeld. Dat vindt Swart jammer: "Er is zoveel haat en nijd tegen elkaar. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in Amsterdam. Dat hoort niet. Je moet supporter zijn van je club."