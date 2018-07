Deel dit artikel:











Brand wederom derde in Giro Rosa Lucinda Brand (Foto: ANP - Vincent Jannink)

Lucinda Brand is, net als donderdag, derde geworden in de Giro Rosa. De 29-jarige Dordtse wielrenster van Team Sunweb werd in de achtste etappe derde in de sprint, achter de Italiaanse Elisa Longo Borghini en winnaar Marianne Vos.

Brand reed samen met Vos en Longo Borghini weg op de laatste beklimming. In de sprint moest ze het onderspit delven. Voormalig wereld- en olympisch kampioene Vos boekte haar eerste zege van het jaar. De roze leiderstrui van Annemiek van Vleuten, donderdag veroverd in de klimtijdrit, kwam niet in gevaar. De Ronde van Italië voor vrouwen eindigt zondag. Zaterdag is de koninginnenrit naar de Monte Zoncolan.