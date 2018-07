Geen strafblad voor betogende Feyenoordsupporters

Geen van de Feyenoordsupporters die in februari 2016 waren aangehouden bij een betoging hoeft te vrezen voor een strafblad. Dat blijkt uit nader onderzoek van het OM Rotterdam.

De arrestaties werden verricht voor de wedstrijd Feyenoord-Roda JC. Supporters liepen met lege verhuisdozen, uit protest tegen het toenmalige bestuur. In het zogeheten Araf-straatje naast de Kuip werd de groep tegengehouden en collectief gearresteerd, uit angst voor rellen.

Justitie besloot al eerder dat geen van de supporters voor de rechter hoeft te verschijnen, omdat er geen of onvoldoende bewijs was voor een strafbaar feit. Maar daarmee was de kou nog niet uit de lucht. De supporters kregen namelijk verschillende seponeringen, met mogelijk grote gevolgen.

Sollicitaties

Het leeuwendeel ontving een 'sepot 02' in de bus, wat inhoudt: geen vervolging, want onvoldoende bewijs. Anders dan bij 'sepot 01' (geen bewijs) leek hierbij wel een vermelding te komen op het strafblad. Dat zou gevolgen kunnen hebben bij bijvoorbeeld sollicitaties.

Justitie in Rotterdam heeft het wetenschappelijk bureau erop gezet en dat stelt nu vast: deze arrestaties vallen onder een specifieke APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) die geen justitiële gevolgen heeft. "We hebben een proef genomen, enkele namen ingevuld en die kwamen er allemaal blanco uit."

Een deel van de supporters had bezwaar aangetekend tegen het 'sepot 02' en dat heeft tot wat verschuivingen geleid. Uiteindelijk kregen van de 311 arrestanten 199 'sepot 02', 110 'sepot 01' en de overige twee een ander sepot. Maar dat leidt dus niet tot wezenlijke verschillen: geen van allen krijgt een strafblad. Ook heeft het geen invloed op een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).