Oude Kotte: 'Ik kijk nu heel anders naar mezelf én voetbal' Thomas Oude Kotte

Thomas Oude Kotte begint na tien jaar Vitesse aan een nieuw avontuur bij Excelsior. De 22-jarige verdediger maakte tegen het Westlands Elftal zijn eerste speelminuten voor de Kralingers. "Het was mijn eerste wedstrijd bij Excelsior, dus dan heb je er sowieso zin in. De mensen zijn leuk en ik ben heel goed ontvangen. Er is hier geen reden om het niet naar mijn zin te hebben."

"Ik ben niet zo'n aanwezige jongen, maar ik vind rustig mijn plekje", gaat Oude Kotte verder. "Na tien jaar Vitesse was het tijd voor iets anders omdat ik daar op een dood spoor liep. Na mijn eerste gesprek bij Excelsior zijn mijn gedachten altijd daar gebleven." Progressie Oude Kotte heeft het zeker niet makkelijk gehad tijdens zijn carrière. "Ik heb mentaal een niet heel lekkere periode gehad toen het voetballend ook niet zo lekker ging. Ik heb daar toen hulp voor gezocht. Daar zit dan misschien een label aan, maar ik vind alle hulp die je kan krijgen goed. Nadat ik daar meer dan een jaar sessies heb gevolgd kijk ik heel anders naar mezelf en naar het voetbal. Daar heb ik heel veel progressie uit gehaald." Oude Kotte heeft het zeker niet makkelijk gehad tijdens zijn carrière. "Ik heb mentaal een niet heel lekkere periode gehad toen het voetballend ook niet zo lekker ging. Ik heb daar toen hulp voor gezocht. Daar zit dan misschien een label aan, maar ik vind alle hulp die je kan krijgen goed. Nadat ik daar meer dan een jaar sessies heb gevolgd kijk ik heel anders naar mezelf en naar het voetbal. Daar heb ik heel veel progressie uit gehaald." "Ik hoop bij Excelsior in de basis te komen en vele wedstrijden te spelen. Wedstrijden winnen is natuurlijk het allerleukste, we gaan voor net zo'n prestatie als vorig jaar", besluit Oude Kotte.