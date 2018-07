Deel dit artikel:











Buurthutje moet gesloopt na maanden bouwen en buitenspelen De hut was de trots van tientallen kinderen

Papendrechter Stefan van Ewijk heeft op last van de gemeente de hut van zijn kinderen verwijderd. En dat terwijl de buurt geen enkel bezwaar had tegen de hut. Integendeel, buren hebben verontwaardigd gereageerd dat tientallen kinderen nu hun hut moeten missen. Ook uit de politiek klinkt onvrede over de aanpak van de gemeente.

"De overheid doet er alles aan om kinderen weer buiten te laten spelen. Maar blijkbaar niet in Papendrecht", zegt Stefan gefrustreerd. Een jaar lang hebben tientallen kinderen uit de buurt aan de hut gebouwd, die net achter zijn tuin in de struiken niemand in de weg stond. "Ze waren er hartstikke trots op." Onveilig

Toen de gemeente in januari de struiken snoeide, kreeg hij een bericht dat de hut weg moest. Het zou de openbare orde verstoren en onveilig zijn. "Ik ben zelf ook gaan kijken toen ze bezig waren met het bouwen. Er kon een olifant op die hut zitten, zo stevig was hij!" Toen de gemeente in januari de struiken snoeide, kreeg hij een bericht dat de hut weg moest. Het zou de openbare orde verstoren en onveilig zijn. "Ik ben zelf ook gaan kijken toen ze bezig waren met het bouwen. Er kon een olifant op die hut zitten, zo stevig was hij!" De Papendrechtse vader begrijpt wel waar het vandaan komt. "Ik snap dat het niet de bedoeling is dat die struiken gebruikt worden voor opslag en afval. Maar als handhaver maak je toch wel een uitzondering voor een hutje?" Gemeenteraadslid Ruud Lammers van Onafhankelijk Papendrecht wil opheldering van het college over deze zaak. "Ik vind het een rare zaak. Er was vanuit de buurt geen enkel bezwaar tegen die hut."