PvdA is helemaal klaar met ronkende Lamborghini's en motoren in Rotterdam

De PvdA in Rotterdam wil maatregelen tegen ronkende auto's in het centrum van Rotterdam. Van de partij mogen de probleemstraten zelfs autoluw of zelfs autovrij gemaakt worden. Het gaat om de Meent, de Witte de Withstraat en de Nieuwe Binnenweg. Bewoners en ondernemers zijn de overlast van motoren, snelle auto's al langer spuugzat.

"Als het aan ons ligt gaan we optreden tegen al die ronkende automobilisten. Autoluw is een van de opties en autovrij is ook mogelijk. Maar we staan ook open voor creatieve oplossingen die ervoor zorgen dat onze straten veiliger en aantrekkelijker worden", vertelt raadslid Dennis Tak van de Rotterdamse PvdA-fractie.

"Iedereen is nu wel klaar met al die ronkende Lamborghini's die elke vrijdag over de Witte de Withstraat trekken", vervolgt Tak.

De PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA gaan de problematiek na de zomer bespreken in de commissie. Ze willen laten onderzoeken of de straten ook echt autoluw of autovrij gemaakt kunnen worden.