43e North Sea Jazz begonnen met The O'Jays Opening Nederlands Studenten Jazz Orkest

Voor de 43e keer is vrijdag het North Sea Jazz Festival losgebarsten. Dit jaar voor de dertiende maal in Rotterdam Ahoy. De aftrap gebeurde tegen het einde van de middag door het Nederlands Studenten Jazz Orkest. Daarna volgde de eerste hoofdact The O'Jays.

De Amerikaanse groep speelde onder meer de hit backstabbers op het festival. Samen met Rotterdamse saxofonist Bart Wirtz, die op het laatste moment werd gevraagd mee te spelen.

Verder op het programma staan de komende drie dagen onder meer Kurt Elling, Marcus Miller, Roy Hargrove, Emeli Sandé, Maxwell (als vervanger van D'Angelo die om medische redenen moest afzeggen) en The Roots. Het Metropole Orkest speelt met een oude bekende, de jazzfusionband Snarky Puppy. Samen kregen zij een Grammy voor het album Sylva. Bassist Michael League van Snarky Puppy is deze editie artist in residence en mag dus elke dag optreden met wie hij maar wil. Thema's tijdens NSJ zijn onder meer vrouwelijke bandleiders en de nieuwe Britse jazz-generatie. NSJ 2018 verwacht 75 duizend liefhebbers.