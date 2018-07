Rijnmond is Gers!: Bart was privéchauffeur van Mandela

Hij vervoerde onder anderen Sharon Stone, Bill Clinton en Yasser Arafat. Maar de meest bijzondere rit uit de carrière van Bart van Leijden uit Barendrecht is die met Nelson Mandela. "Ik kreeg zelfs tien dollar fooi."

Het is de meest indrukwekkende man die Bart ooit heeft ontmoet. "Zo'n grootheid", vertelt hij trots. "Ik moest hem ophalen in Amsterdam. Hij was iets later dan gepland en maakte direct excuses. Hij dacht dat mijn vrouw op me zat te wachten met het eten. Zoveel inlevingsvermogen heb ik niet vaak meegemaakt bij internationale sterren."

Met zijn bedrijf ETS Worldwide Luxury Driving vervoert Bart tal van internationale sterren. Ook is hij verantwoordelijk voor zakelijk vervoer van grote bedrijven. Bart is terughoudend over zijn werkzaamheden, maar over een paar van de wereldsterren die hij jaren geleden heeft vervoerd, kan hij wel wat vertellen.

Zoals over een rit met Yasser Arafat. "Volgens de internationale pers mocht Arafat zijn hoofdkwartier niet verlaten", vertelt Bart. "Hij was omsingeld door de Israëliërs. Maar hij zat gewoon bij me in de auto onderweg naar het torentje van Wim Kok. Daar moest ik achteraf wel om lachen."