Extra geld voor meer veiligheid en minder werkdruk in tbs-klinieken

Het kabinet trekt 28,5 miljoen euro extra uit voor het verbeteren van de werkdruk en veiligheid in tbs-klinieken en psychiatrische instellingen. Dat is vrijdag bekendgemaakt.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) liet weten dat hij nieuwe afspraken had gemaakt over werkdruk en veiligheid in de geestelijke gezondheidszorg met GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Federatie Opvang (FO).

GGZ en VGN stuurden vorige maand nog een brandbrief naar de Tweede Kamer. Daarin waarschuwden ze dat het aantal incidenten bij forensisch psychiatrische instellingen zou toenemen door de zware werkdruk en een gebrek aan personeel en geld.

Het extra geld komt de komende drie jaar beschikbaar voor forensisch psychiatrische afdelingen en klinieken. Door de stijgende vraag is de werkdruk daar erg hoog. Ook komt er een campagne om meer personeel te werven en moeten de administratieve lasten in 2020 met een kwart zijn afgenomen.

Het is nog niet bekend of tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal een deel van het extra geld krijgt. Vorig jaar werd daar nog een medewerker met een schaar doodgestoken door een patiënt. Uit onderzoek bleek later dat de steekpartij het gevolg was van een tekort aan personeel.