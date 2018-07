Zoon neergestoken winkelier wil helpende omstanders bedanken

De zoon van de winkelier in Rotterdam-Zuid die donderdag tegen 18:00 uur werd overvallen, wil omstanders bedanken die hebben geholpen toen zijn vader werd neergestoken.

Winkelier Ravi (63) werd in zijn damesmodewinkel Night Scene overvallen. Hij werkte de overvaller meteen de winkel aan de Groene Hilledijk uit en werd daarbij meerdere keren gestoken . Buiten op de stoep voor zijn zaak zakte hij in elkaar.

Een aantal omstanders schoot direct te hulp. Mannen die bij café Spork zaten, kwamen aangerend toen Louise, de vrouw van winkelier Ravi, begon te schreeuwen. Ze gooiden tot twee keer toe een fiets tegen de overvaller aan. "Het zijn mijn helden. Zonder hun ingrijpen was mijn vader er waarschijnlijk niet meer geweest", zegt zoon Mandeep tegen RTV Rijnmond. De overvaller wilde net de fatale steek uitdelen.

"Niet iedereen schoot de hulp", zegt Mandeep. "Er waren ook veel voorbijgangers die gewoon doorliepen."

Het gezin is nog altijd in shock van de gebeurtenissen en weet niet of het de winkel wel wil voortzetten. Iedereen is in ieder geval dolblij dat de kleindochter op het moment van de steekpartij niet in de zaak was. Woensdag is de vaste opa- en omadag.

Ravi is aangeslagen. Hij is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis, maar het moet nog duidelijk worden of hij helemaal zal herstellen van alle steken in zijn borst, knie en heup.