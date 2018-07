Deel dit artikel:











Man neergeschoten in Rotterdam-West Foto: MediaTV

In de Grote Visserijstraat in Rotterdam-Delfshaven is vrijdag een man in zijn been geschoten.

De schietpartij gebeurde halverwege de avond. Er werd een traumateam ingeroepen voor medische spoedhulp. Het slachtoffer is daarna vervoerd naar het ziekenhuis. Volgens de politie zijn na de schietpartij twee tot drie verdachten weggerend. De politie is naar hen op zoek. Een deel van de Grote Visserijstraat is door de politie afgezet. Midden op straat staan twee auto's, die de politie onderzoekt.