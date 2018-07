Balkons en galerij Maasdelta in Spijkenisse verstevigd na de bouwvak

In Spijkenisse worden na augustus vijfhonderd balkons en galerijvloeren verstevigd van flats in de wijk Groenewoud. Woningcorporatie Maasdelta heeft de balkons en galerijvloeren laten onderzoeken, nadat vorig jaar de wet- en regelgeving is aangescherpt.

De flats die onder meer staan aan de Eikenlaan, dateren uit de jaren zestig. Veel woningen uit die tijd tonen gebreken en dat heeft in heel Nederland al tot problemen geleid. Zo stortte in 2011 in Leeuwarden een galerij van een flat over vijf verdiepingen naar beneden. Vorig jaar werd de wet- en regelgeving aangescherpt, onder meer vanwege dit incident.

Maasdelta liet de flats in Spijkenisse uitgebreid onderzoeken vanwege de nieuwe regelgeving. De balkons en galerijvloeren hangen vrij en zijn verbonden met de binnenvloeren. Volgens het onderhoudsbedrijf dat het herstel gaat uitvoeren, is daar extra wapening nodig.