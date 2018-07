Deel dit artikel:











Quad met gladde banden en zonder geluidsdemper De eigenaar moet het voertuig opnieuw laten keuren.

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een quad in beslag genomen op de Kruiskade in Rotterdam. Het crossvoertuig had banden waarvan het profiel was weggesleten en en er zat geen geluidsdemper op.

De eigenaar krijgt het voertuig terug als hij het op eigen kosten heeft laten keuren. De inbeslagname gebeurde tijdens een controle in Rotterdam-Centrum: de politie is daar extra aanwezig omdat mensen daar klagen over quads, motoren en dure auto’s die met veel herrie door de straten rijden.