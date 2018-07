Quad zonder geluidsdemper ingenomen bij controles op geluidsoverlast

De politie voert zaterdag in het centrum van Rotterdam opnieuw controles uit op geluidsoverlast van motoren en auto's. Na de Westersingel zijn de controles in de middag verplaatst naar de Meent.

Te zien is op Twitter dat op de Westersingel aan de kant van de West-Kruiskade onder andere een dure Bentley met een microfoon wordt gecontroleerd. Het voertuig voldeed niet aan de norm. Een witte BMW wel.

In de nacht van vrijdag werd er op de Kruiskade ook al gecontroleerd. Toen werd een quad in beslag genomen waar geen geluidsdemper of uitlaat op zat. Het crossvoertuig had ook banden waarvan het profiel was weggesleten.

De eigenaar krijgt het voertuig terug als hij het op eigen kosten heeft laten keuren.

Er wordt de laatste tijd geregeld gecontroleerd in Rotterdam-Centrum vanwege de jaarlijks terugkerende klachten over quads, motoren en dure auto’s die met veel herrie door de straten rijden.