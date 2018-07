Burgemeester Reinie Melissant verhuist naar Gorinchem

Burgemeester Reinie Melissant van de gemeente Gorinchem heeft de pastorie aan de Merwededijk gekocht. Per augustus verhuist zij naar de plaats waar ze burgemeester is.

De pastorie was van de Protestantse Gemeente Gorinchem, maar werd niet meer door de kerk gebruikt.

Burgemeester Melissant: “We zijn ontzettend blij dat we de pastorie kunnen aankopen. We hebben er veel zin in om er een mooie plek van te maken waarbij het behoud van de historische waarde een belangrijke rol speelt. Mijn gezin en ik kijken er ontzettend naar uit om eindelijk in Gorinchem te komen wonen!”

Melissant is vorig jaar augustus begonnen als burgemeester. Zij volgde waarnemend burgemeester Govert Veldhuijzen op. Die begint dit jaar als waarnemend burgemeester in gemeente Nissewaard.

Melissant was vóór Gorinchem werkzaam bij gemeente Dordrecht en is burgemeester geweest van gemeente Korendijk.