Politiek010: Klachten over Trevvel nemen toch weer toe

In de nieuwe aflevering van Politiek010 veel aandacht voor de problemen bij Trevvel. Sinds januari van dit jaar verzorgt dit bedrijf het vervoer op maat in Rotterdam. De start verliep niet goed. Er waren veel klachten, maar na hard werken ging het beter. Toch neemt sinds mei het aantal klachten weer toe.

In Politiek 010 van deze week een langere reportage over wat die klachten zijn en wat dat voor de klanten betekent. Het gaat om busjes die veel te vroeg of veel te laat komen, chauffeurs die tijdens de rit bellen of mensen niet helpen.

Wethouder Sven de Langen legt uit wat hij heeft besproken met Trevvel over noodzakelijke veranderingen en Leefbaar Rotterdam wil als het niet verandert een ander bedrijf die de klus mag klaren. Michel van Elck van Leefbaar: "Dit is echt de allerlaatste kans voor Trevvel, anders gaan we wat Leefbaar Rotterdam betreft op zoek naar een nieuwe vervoerder."

Vakantie

In deze uitzending ook aandacht voor het karaokefeest van de raadsleden dat tot geluidsoverlast leidde. Leefbaar-raadslid Robert Simons legt uit wat hij zijn collega’s in zijn ogen fout hebben gedaan.

De komende weken is het vakantie voor de politiek. Dat betekent geen raadsvergaderingen en commissies meer tot begin september. Politiek010 blijft gewoon uitzenden met speciale zomerafleveringen. Daarin ook een aantal persoonlijke gesprekken met politici.

Volgende week is burgemeester Aboutaleb onze eerste gast. Hij vertelt Jan-Roelof Visscher en Ewoud Kieviet wat voor hem het zwaarste moment van de afgelopen jaren was en hoe hij met de spanningen omgaat.

Politiek 010 is te zien in de player hierboven of op TV Rijnmond na het programma Rijnmond is Gers!