Eerste schoongemaakte zwanen vrijgelaten bij Oude-Tonge De eerste 41 zwanen gaan terug het water in. Foto:ANP De zwanen worden uitgezet in het Krammer bij Oude-Tonge. Foto: Rijkswaterstaat Het heeft drie weken geduurd voor de zwanen gevangen, schoongemaakt en aangesterkt waren.

De eerste zwanen die afgelopen maand met olie zijn besmeurd door een lekkage in de Botlek, zijn zaterdagmorgen weer in de vrije natuur losgelaten. Dat gebeurde in het Krammer bij Oude-Tonge. De komende dagen worden er nog meer vrijgelaten.

Het gaat om de eerste 41 van 500 zwanen die de afgelopen weken onder de noemer ‘Operatie Schone Zwaan’ zijn gevangen, schoongemaakt, aangesterkt en weer opgeknapt. De zwanen zouden eigenlijk vorige week al hun vrijheid terugkrijgen, maar op het laatste moment bleek dat ze toch onvoldoende waren aangesterkt. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat en Infrastructuur), die heeft meegeleefd met de reinigingsoperatie, prees en dankte die vrijwilligers. "Ik ben blij dat de eerste zwanen nu weer uitvliegen. Diepe buiging voor de vrijwilligers en specialisten."