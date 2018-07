Meer dan 200 huishoudens in Schiedam zaten zaterdagochtend zonder stroom door een stroomstoring. Rond 13:00 uur was de storing verholpen.

Het ging om een storing in de omgeving van Nieuwland en Bijdorp.

Het Franciscus Vlietland-ziekenhuis in Schiedam had voor zover bekend enige tijd last van de stroomstoring, maar korte tijd later was dat al verholpen.

De storing ontstond rond 11:32 uur. De oorzaak is nog onbekend.