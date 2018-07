Deel dit artikel:











Gans overleeft aanval door hond in Park Merwestein niet

Een gans is vrijdagavond aangevallen door een hond in Park Merwestein in Dordrecht. Het dier heeft de aanval niet overleefd.

Nico Duyndam, toezichthouder van het park, vertelt: “Ik woon in het park en ik kreeg een echtpaar aan de deur. Zij vertelden dat ze een gans hadden gezien die ziek was. Ik dacht eerst dat hij wat kortademig was, maar toen zag ik de wond in z’n nek.” Hij heeft er vervolgens een dierenarts bij gehaald en toen is besloten de gans te laten inslapen. Nico is nog op zoek naar informatie en meer getuigen.