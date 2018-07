Mishandelde Kitty vecht nog voor haar leven

Het zwaargewonde katje ‘Kitty’ dat vrijdag was vastgebonden aan een hek bij het Marconiplein in Rotterdam, is nog in kritieke toestand.

Dat zegt Ezra Kempen, medewerker van het dierenopvangcentrum in Spijkenisse waar het beestje wordt opgevangen.

Het diertje heeft de eerste operatie achter de rug. “We zijn er heel hard op aan het duimen dat ze beter wordt. Het is verschrikkelijk, ze is ernstig mishandeld nog voordat ze aan dat hek was gebonden. Ze is ook zo klein en fragiel.”

Kempen is er van onder de indruk. “Het is ook ongelooflijk hoe lief ze is: ze geeft kopjes en alles, het is heel bijzonder.”

Kitty heeft in ieder geval nog meerdere operaties te gaan de komende tijd. Tot die tijd is ze opgevangen bij een medewerker van het dierenopvangcentrum die tevens dierenarts is. Zo heeft ze 24-uurszorg.